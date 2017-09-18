18 Eylül 2017 Pazartesi, 09:24:33 | Güncelleme: 10:48:54
69. Emmy Ödülleri ile en iyi televizyon yapımları ödüllendirildi. İşte 69. Emmy Ödülleri'ni kazananlar!
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69. Emmy Ödülleri’ni kazananlar düzenlenen görkemli törenle açıklandı. ABD’nin en prestijli televizyon yapımlarının belirleyen 69. Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen tören ile sahiplerine verildi. Geceye Big Little Lies ve Handmaid’s Tale adlı diziler damgasını vurdu. İşte 69. Emmy Ödülleri’ni kazananlar!
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Dram
John Lithgow / The Crown
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Dram
Ann Dowd /The Handmaid's Tale
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Laura Dern (Big Little Lies)
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Komedi
Kate McKinnon (Saturday Night Live)
6
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Komedi
Alec Baldwin, Saturday Night Live
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En İyi Yönetmen, Komedi
Donald Glover/ Atlanta
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En İyi Varyete Skeç Dizisi
Saturday Night Live
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En İyi Varyete Skeç Dizisi
Saturday Night Live
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En İyi Varyete Skeç Dizisi Senaryosu
Last Week Tonight /John Oliver
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En İyi Dizi, Drama
The Handmaid's Tale
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En İyi Kadın Oyuncu, Drama
Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale
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En İyi Erkek Oyuncu, Dram
Sterling K. Brown, This Is Us
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En İyi Kısa Dizi
Big Little Lies
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En İyi TV Filmi
Black Mirror, "San Junipero"
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En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Kadın Oyuncusu
Nicole Kidman, Big Little Lies
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En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Erkek Oyuncusu
Riz Ahmed, The Night Of
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En İyi Komedi Dizisi
Veep
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En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu
Julia Louis Dreyfus, Veep
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En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu
Donald Glover, Atlanta
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En İyi Talk Show
Last Week Tonight With John Oliver
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En İyi Talk Show Yönetmeni
Don Roy King, Saturday Night Live
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En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Senaryosu
Charlie Booker, Black Mirror ("San Junipero")
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24|103
En İyi Dram Dizisi Yönetmeni
Reed Morano, The Handmaid's Tale
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En İyi Yarışma Programı
The Voice
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26|103
En İyi Yarışma Programı
The Voice
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27|103
En İyi Talk Show Senaryosu
Last Week Tonight With John Oliver
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28|103
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yardımcı Erkek Oyuncusu
Alexander Skarsgard, Big Little Lies
29
29|103
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yönetmeni
Jean-Marc Valleé, Big Little Lies
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En İyi Sernaryo, Dram
Bruce Miller, The Handmaid's Tale
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31
31|103
En İyi Sernaryo, Dram
Bruce Miller, The Handmaid's Tale
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32|103
En İyi Sernaryo, Dram
Bruce Miller, The Handmaid's Tale
33
33|103
En İyi Erkek Oyuncu, Kısa Komedi ya da Dram
Kim Estes, D*cks
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En İyi Görüntü (Yarım Saatlik Dizi)
Veep
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En İyi Görüntü (Bir Saatlik Dizi)
The Handmaid's Tale
36
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En İyi İnteraktif Program
Last Week Tonight With John Oliver
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En İyi Kurgu, Dram
Stranger Things ("Chapter One: The Vanishing of Will Byers")
38
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En İyi Oyuncu Ekibi
Stranger Things
39
39|103
En İyi Misafir Kadın Oyuncu, Dram
Alexis Bledel, The Handmaid's Tale
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40|103
En İyi Oyuncu Ekibi, Kısa Dizi, TV Filmi ya da Özel Yapım
Big Little Lies
41
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En İyi Makyaj, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Feud: Bette and Joan
42
42|103
En İyi Makyaj, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Feud: Bette and Joan
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En İyi Müzik
Stranger Things
44
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En İyi Saç Tasarımı
Westworld
45
45|103
En İyi Kısa Komedi, Dram
Los Pollos Hermanos Employee Training
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46
46|103
En İyi Ses, Kısa Dizi ya da TV Filmi
The Night Of ("The Beach")
47
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En İyi Protez Makyaj
American Horror Story: Roanoke
48
48|103
En İyi Ses Kurgusu
The Night Of (Subtle Beast)
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49
49|103
En İyi Görüntü Yönetimi
The Night Of ("Ordinary Death")
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50|103
En İyi Ses Miksajı, Komedi ya da Dram (Bir Saatlik Dizi)
Westworld ("The Bicameral Mind")
51
51|103
En İyi Ses Miksajı
Stranger Things ("Chapter Eight: The Upside Down")
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52|103
En İyi Müzik Yönetimi
Big Little Lies ("You Get What You Need")
53
53|103
En İyi Saç Tasarımı, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Feud: Bette and Joan
54
54|103
En İyi Yardımcı Rol Özel Efekt
Gotham ("Heavydirtysoul")
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55
55|103
En İyi Görsel Efekt
Westworld ("The Bicameral Mind")
56
56|103
Metne Dayalı İnteraktif Programda Yaratıcılık Ödülü
Westworld
57
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En İyi Dublör Koordinasyonu, Komedi ve Diğer Yapımlarda
Shameless
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En İyi Kısa Varyete Dizisi
The Daily Show - Between the Scenes
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En İyi Reklam
"Calling JohnMalkovich.com," Squarespace
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En İyi Misafir Kadın Oyuncu, Komedi
Melissa McCarthy, Saturday Night Live
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61|103
En İyi Misafir Erkek Oyuncu, Komedi
Dave Chappelle, Saturday Night Live
62
62|103
En İyi Müzik Bestesi
House of Cards
63
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En İyi Görüntü Yönetimi, Multi Kamera Dizisi
The Ranch
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64
64|103
En İyi Prodüksiyon Tasarımı (Modern ya da Fantastik Dizi)
The Handmaid's Tale ("Offred")
65
65|103
En İyi Çocuk Programı
Once Upon a Sesame Street Christmas
66
66|103
En İyi Prodüksiyon Tasarımı (Periyodik Dizi)
The Crown
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67
67|103
En İyi Dublör Koordinasyonu, Dram, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Marvel's Luke Cage
68
68|103
En İyi Dublör Koordinasyonu, Dram, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Marvel's Luke Cage
69
69|103
En İyi Tema Müziği
Stranger Things
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70
70|103
En İyi Prodüksiyon Tasarımı (Yarım Saat ya da Daha kısa Dizi)
Veep ("Omaha")
71
71|103
En İyi Oyuncu Ekibi, Komedi
Veep
72
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En İyi Özel Program
70. Geleneksel Tony Ödülleri
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En İyi Formatsız Reality Programı
United Shades of America With W. Kamau Bell
74
74|103
En İyi Formatlı Reality Programı
Shark Tank
75
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En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Senaryosu
13th (Ava DuVernay, Spencer Averick)
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En İyi Program Sunucusu
RuPaul Charles, RuPaul's Drag Race
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En İyi Belgesel ya da Kurgusal Olmayan Yapım
13th
78
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En İyi Karaklter Seslendirme
Seth MacFarlane (Peter Griffin, Stewie Griffin, Brian Griffin, Glenn Quagmire), Family Guy
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En İyi Belgesel ya da Kurgusal Olmayan Dizi
Planet Earth II
80
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En İyi Müzik Yönetimi
Taking the Stage: African American Music ve Stories That Changed America
81
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En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Kurgusu
O.J.: Made in America ("Part 4")
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En İyi Kurgusal Olmayan Yapım Yönetmeni
Ezra Edelman, O.J.: Made in America
83
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En İyi Kısa Animasyon
Adventure Time ("Islands Part 4: Imaginary Resources")
84
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En İyi Animasyon
Bob's Burgers ("Bob, Actually")
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85|103
En İyi Makyaj, Multi Kamera Dizisi ya da Yapımı
Saturday Night Live ("Host: Alec Baldwin")
86
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En İyi Prodüksiyon Tasarımı, Veryete, Kurgusal Olmayan, Etkinlik ya da Özel Ödül
Hairspray Live!
87
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En İyi Orijinal Müzik ya da Şarkı Sözü
"Letter to the Free," 13th
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88
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En İyi Koreografi
Mandy Moore, Dancing With the Stars
Travis Wall, So You Think You Can Dance
89
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En İyi Kısa Kurgusal Olmayan ya da Reality Dizi
Viceland at the Women's March
90
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En İyi Enformasyonel Dizi ya da Yapım
Leah Remini: Scientology and the Aftermath
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91
91|103
En İyi Anlatıcı
Meryl Streep, Five Came Back
92
92|103
En İyi Formata Dayalı ya da Yarışma Programı Kurgusu
RuPaul's Drag Race ("Oh. My. Gaga!")
93
93|103
En İyi Kostüm (Varyete, Kurgusal Olmayan ya da Reality Programı)
RuPaul's Drag Race ("Oh. My. Gaga!")
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94
94|103
En İyi Oyuncu Ekibi, Reality Program
Born This Way
95
95|103
En İyi Varyete Işık Tasarımı/Işık Yönetimi
Super Bowl LI Halftime Show Starring Lady Gaga
96
96|103
En İyi Varyete Yapım Yönetmeni
Glenn Weiss, Oscar Töreni
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97
97|103
En İyi Varyete Yapım Senaristi
Full Frontal With Samantha Bee
98
98|103
En iyi Varyete Yapım
Carpool Karaoke Primetime Special 2017
99
99|103
En İyi Saç Tasarımı Multi Kamera Dizisi ya da Özel Yapımı
Hairspray Live!
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100
100|103
En İyi Dönem/Fantastik Dizi, Kısa Dizi ya da TV Filmi Kostümü
The Crown ("Wolferton Splash")
101
101|103
En İyi Orijinal İnteraktif Program
The People's House - Inside the White House With Barack and Michelle Obama
102
102|103
En İyi Orijinal İnteraktif Program
The People's House - Inside the White House With Barack and Michelle Obama
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103
103|103
En İyi Ses Miksajı - Komedi ya da dram dizisi (Yarım Saatlik) ve Animasyon
Mozart in the Jungle ("Now I Will Sing")
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