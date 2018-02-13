TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 697 sayılı KHK kabul edildi ve kanunlaştı. 697 sayılı KHK kamu personeline ilişkin, iade hükümler, rütbesi geri alınan askerler ve kamu kurumları ile ilgili tedbirleri içeriyor.

— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) February 13, 2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/912) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde görüşmeye başlandı.

— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) February 13, 2018

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