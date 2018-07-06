15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Yaklaşık 2 yıldır devam eden OHAL'in son KHK'sı ise 699 sayılı KHK... Başbakan Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında 699 sayılı KHK kapsamında TSK'dan çok sayıda ihraç gerçekleşeceğini söyledi. Peki; 6 Temmuz KHK 2018 TSK ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte cevabı...

TSK İHRAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Son KHK yani 699 sayılı KHK 2018 ihraçları merak edilirken Başbakan Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'sı. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname...

Yıldırım'ın konuşmasından saatler sonra 699 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!