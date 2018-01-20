Teşvik edin, özendirin hatta zorlayın. Dersleri bir şekilde hallederler, bırakın yeni kitaplarla dünyayı öğrensinler, kendilerini keşfetsinler. 7-14 yaş dilimi için son 2 haftada raflara düşmüş kitaplardan örnekler var bu sayfada. Mutlaka ilgi gösterin. HT Cumartesi'nden Kürşad Oğuz'un haberi...

7-10 YAŞ ARASI İÇİN

Dünya Denen Koca Okul, Gianni Rodari (YKY)

1980’de hayatını kaybeden Rodari, İtalya’nın en iyi çocuk edebiyatçılarından. Hans Christian Andersen Ödülü sahibi. Allegra Agliardi’nin çizimleriyle, hayata yeni başlayanlar için insanın içini ısıtan bir küçük kılavuz hazırlamış.

Altınkanat Okulu, Ari Çokona (Hep Kitap)

Sincap Pofuduk, müzik öğretmeni annesinin iş bulduğu yeni okulda öğrenimini sürdürmek zorundadır. Bütün öğrencilerin kuş olduğu bu okulda kanatsız tek öğrenci Pofuduk’tur. Resimler An-su Aksoy’dan.

Ada ve Adam, Sevim Ak (Günışığı)

Çocuk edebiyatının önemli ismi Sevim Ak’ın yeni romanı, kardeş sahibi olmanın karmaşık duygularını bir çocuğun gözünden aktarıyor: Ada’nın hayatı, kardeşinin doğumuyla tepetaklak olur. Evin biriciği olduğu günler sona erer, uykuya hasret kalır...

Çocuk Kalbi, Edmondo De Amicis (Kopernik)

1886’dan kalma bir şaheser. Dünyanın En Yararlı Çocuk Kitabı da seçildi. Sayısız yayınevinden sayısız baskısı var. Bu da yenisi. İtalyan yazar, ilkokul çağındaki Enrico adındaki çocuğun okul yaşamını, onun ağzından anlatıyor.

Çikolata Fabrikası, Kate Saunders (İş Bankası)

İkiz kardeşler Lily ile Oz’a eski bir ev miras kalır. Gizemli evde önce duvar kâğıtları konuşur, sonra kilerdeki kedi... Kedi, ikizlere aile tarihleriyle ilgili şaşırtıcı şeyler anlatır ve onların da doğaüstü yetenekleri olduğunu söyler. Macera başlar.

Ejderhaları Nasıl Tanırız?, Veronique Cauchy (YKY)

Çocukların bayıldığı bir masal unsuru; ejderha her zaman iş yapar. “Ejderha olduğunu söyleyen herkese inanmayın! Hele dişlerini fırçalamıyorsa... Okuluna gitmiyorsa” diyor yazar. Siz anladınız.

Bay Kaplan Yabana Çıkıyor, Peter Brown (Hep Kitap)

Ödüllü bir kitap. Farklı olmanın güzelliğini anlatıyor. Bay Kaplan, kurallara sıkıca bağlı bir toplumda yaşamaktadır. Şehir hayatından bunalır ve kendi doğasını keşfetmek için yabana çıkmaya karar verir.

Meraklı Bahçe, Peter Brown (Hep Kitap)

Aynı yazardan bir kitap daha. Kasvetli bir şehirde yaşayan Liam, bir gün olmadık bir yerde küçücük bir yeşillik görür. Yeşillik, gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmaz. Liam’ın dokunuşuyla şehir bambaşka bir havaya bürünür.

Küçük Kara Balık, Samed Behrengi (Artemis)

Dünyada en çok satan kitaplar arasında... Özgürlüğe giden yolun ancak cesaretle mümkün olduğunu, korkusuzca yeni denizlere açılan Küçük Kara Balık’la anlatıyor bize. Her yaştan okura, yeni dünyaları keşfetme ilhamı veriyor.

Renklerin Yolunda, Dilara Duman (Destek)

Bu da hayallerinin peşinden giden çocukların masalı. Yedi renkli gökkuşağına ulaşmak için engelleri aşmaktan vazgeçmeyen Mavi Etekli Kız’ın hikâyesi. Cesaretle Karanlıklar Kralı’nın karşısına çıkan kızın...

Klasiklerle Tanışıyorum (Doğan Egmont)

Dünya edebiyatının tanınmış eserlerinin genç okurlara yönelik bir anlatım ve renkli çizimlerle yeniden sunulduğu bir seri bu. Dünyanın Merkezine Yolculuk, Siyah İnci, Robinson Cruseo, Moby Dick gibi efsaneler bu seride sizi bekliyor.

Ormanda Bir Yıl, Suzanne Collins (Doğan Egmont)

“Açlık Oyunları” ve “Yeraltı Günlükleri” serilerinin yazarı Suzanne Collins’ten, kendi çocukluk yıllarına uzanan dokunaklı bir öykü. Suzy’nin babası çok uzaklara, savaşa gider. Bir yıl boyunca yokluğuna dayanmak çok zordur...

Harika Tarif, Anna Lavatelli (Günışığı)

İtalyan Andersen ödüllü yazar, yetim bir çocuğun aşçılığa uzanan yaşamını ve ailesini ararken yaşadıklarını anlatıyor. Amazon’un etkileyici coğrafyasında geçen kitap, korsanlarla iç içe bir serüvene davet ediyor.

11-14 YAŞ ARASI İÇİN

Cadının Elektrik Süpürgesi, Terry Pratchett (TUDEM)

Fantastik, bu yaş aralığının en gözde türü. Terry Pratchett da bu türün ustalarından. Kitap, çocukları bambaşka dünyalara uçuruyor, sihirle buluşturuyor, tuhaf yaratıklarla tanıştırıyor. Mark Beech’in göz alıcı resimleriyle birlikte...

Vahşi Kitap, Juan Villoro (Can)

13 yaşındaki Juan, tatilini tuhaf dayısı Tito’yla geçirecektir. Onun devasa kütüphanesinde kitapların kendi başlarına hareket ettiğini görür. Böylece sırlar yavaş yavaş açığa çıkar... Kitaplar, kütüphaneler ve okumanın gücüyle ilgili müthiş bir macera.

Küçük Kahraman, Linda Bailey (Büyülü Fener)

Parlak yeşil böcek Eddie, bu kitabın küçük kahramanı. Minik ama cesur biri o. Uzun ve tehlikeli koridorlar, Ezicilerin dev ayaklarının altında sıkışma tehlikesine rağmen karanlık kütüphanede kaybolan halasını bulup kurtarmaya kararlı biri...

İKİ TAVSİYE

Nilüfer Açıkalın, 2017 Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nü bu kitaptaki “İçeri Giren” adlı öyküyle almıştı. Güzel öykülerini sürdürüyor... Eski Londra Büyükelçisi Rahmi Gümrükçüoğlu’nun eşi Elçin Gümrükçüoğlu Kahire’den Tahran’a, Girne’den Londra’ya uzanan anılarını yazdı. İçinden renkli ve önemli isimler geçiyor...

Hüzün Süpüren Nilüfer Açıkalın Doğan Kitap

Sefire Elçin Gümrükçüoğlu Destek