Ali Banat, Avustralya’nın Sidney şehrinde doğdu ve Ferrari’leri, ultra lüks evleri, yatları ve mücevherleriyle ‘Müslüman milyarder’ olarak nam saldı. 2015 yılında kansere yakalandı ve 7 ay ömrü kaldığını öğrendi. Hastalık bütün hayatını değiştirdi. Tüm mal varlığını sattı ve kendini hayır işlerine adadı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Banat, ilk olarak Afrika’nın en yoksul ülkelerinden Togo’ya gitti ve orada hayır işleri yaptı. Ayrıca, Dünyanın Her Yerindeki Müslümanlar (MATW) adlı bir vakıf kurdu. Vakfın hayır projeleri için 600 bin sterlin (800 bin dolar) toplandı. Banat, 29 Mayıs’ta hayata veda etti. Banat’ın ölümü, tüm dünyada manşet oldu. Banat’ın ölmeden önce kaydettiği bir video da ortaya çıktı. Banat, videoda tüm insanlığı muhtaç olanlara yardım etmeye davet ediyordu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER