Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında müfettişlik görevine Sıdık Akkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sibel Livdumlu atandı.
AA'nın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Serkan Keleşer, Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne ise Elektrik Üretim AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zekeriya Aydın getirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sami Yapıcı, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Murat Zekeriya Aydın ile aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı'nın ataması yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan'ın atanması uygun görüldü.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine İskender Yüksel, Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Vergi Başmüfettişi Hasan Kaymak, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin'in atamaları gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Tümgeneral Gürsel Yüz bu görevden alındı, bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Tuğgeneral Sadık Uygur atandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne (Bursa) Mustafa Bulut, 4. Bölge Müdürlüğüne (Manisa) Kerim Gençoğlu, 11. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Mehmet Sıddık Kılınçer, 12. Bölge Müdürlüğüne (Rize) Ahmet Usta getirildi.
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