Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’ndeki en az 7 bin 500 yatak kapasiteli yatırımlar desteklenecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre söz konusu yatırımlara faiz ve vergi desteği sağlanacak. Bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli TL cinsi kredilerde faizin 7 puanı, döviz cinsi kredilerde 3 puana kadarı devlet tarafından desteklenecek. Faiz desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 20’sini geçemeyecek.



VERGİ İNDİRİMLERİ



Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırımı tamamlama şartı aranmaksızın yatırım dönemi içinde başlanabilecek. Yatırım tutarı 100 milyon lira ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek. Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf ve sağlıklı yaşam tesisleri ile günübirlik tesisler de desteklerden yararlanabilecek.



YÜZDE 10 ŞARTI



Yatırıma başlandığının kabul edilmesi için, teşvik belgesinde belirtilen tutarın, 1 yıl içinde en az yüzde 10’u oranında ve asgari 5 milyon lira harcama yapılmış olması gerekecek. Teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları asgari 7 bin 500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip Ekonomi Bakanlığı tarafından topluca değerlendirilecek. Yatırımların bitiş tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken, olağanüstü haller dışında süre uzatılmayacak.

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