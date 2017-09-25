7. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda ödüller sahiplerini buldu

HT Magazin'in haberine göre, Bodrum Trafo’da gerçekleşen törende SİSAY Emek Ödülleri’ne Eşref Kolçak, Atilla Olgaç, Deniz Gökçer ve Tarık Ünlüoğlu layık görüldü.

BODRUM'DA ÖDÜL GECESİ

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın ödül töreni Bodrum Trafo’da gerçekleştirildi. Gecede Osman Sınav, Eşref Kolçak ve Türkan Şoray gibi ustalar ödüllendirildi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 7. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller Bodrum Trafo’da gerçekleşen görkemli bir ödül töreni ile takdim edildi. Hakan Bilgin’in sunduğu gecede sinema dünyası- nın ünlü isimlerinin yanı sıra Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ filminin oyuncuları ve ekibi de hazır bulundu.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Törende SİSAY Emek Ödülleri, Attilla Olgaç, Deniz Gökçer, Tarık Ünlüoğlu ve Eşref Kolçak’a takdim edildi. SİSAY Büyük Onur Ödülü Osman Sınav’a verilirken, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Türkan Şoray’a gitti. Geceye katılamayan Şoray’ın ödülünü yapımcı Şükrü Avşar aldı. ‘Ayla’ filminin gerçek kahramanı 94 yaşındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin filmin oyuncularından Taner Birsel’e SİSAY Başarı Ödülü’nü vermesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

7. Bodrum Türk Filmleri Haftası

eşref kolçak