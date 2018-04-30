Alınan bilgiye göre, Kızıltoprak Caddesi'ndeki bir bisiklet dükkanına kamyonetle gelen maskeli 3 kişi, kapı kilidini demir kesme makasıyla kırarak içeri girdi.

AA'nın aktardığına göre; şüpheliler, 7 dakikada çaldıkları piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtilen 27 bisikleti kamyonete yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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