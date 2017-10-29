7'den 70'e Cumhuriyet coşkusu!

Bugün 29 Ekim! Cumhuriyet Bayramı’mızın 94. yıldönümü. 7’den 70’e herkes tek nefes, herkesin yüreğinde ve dilinde aynı cümle: “Yaşasın Cumhuriyet!” Sanat ve televizyon dünyasından büyük-küçük Cumhuriyet çocukları, bu özel günde duygularını HT Magazin’le paylaştı...

EBRU AKEL SANCAK: EN MUTLU GÜN

BUGÜN, Cumhuriyet’imizin ve bağımsızlığımızın ilan edildiği ve özgürlüğümüzün ayak seslerinin ilk kez duyulduğu en mutlu gün. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı 94. yıldönümünde kutluyorum.

JESSİCA MAY: IŞIKLI TEMİZ BİR YOL

CUMHURİYET denildiğinde, özellikle Türkiye’de yaşamaya başladıysanız aklı- nıza muhakkak Atatürk gelir. Cumhuriyet adı özgürlük olan, ışıklı, temiz bir yol gibi.

TOLGA MENDİ: EN BÜYÜK ARMAĞAN

CUMHURİYET benim için özgürlük demek, eşitlik demek, demokrasi demek, bağımsızlık demek, Atatürk demek, milletimize verilmiş en büyük armağan demek. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için kanlarını döken tüm milletimizi saygıyla anıyor, herkesin bayramını kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet!

VİLDAN ATASEVER: COŞKUYLA KUTLAMALIYIZ

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günüdür. Tarihte büyük bir kurtuluş mücadelesiyle, şanlı ordumuz ve başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hediyesi ve emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hep beraber, tek yürek, coşkuyla kutlamamız gereken gündür. Cumhuriyet’imizin 94. yılı kutlu olsun!

EROL EVGİN: MİLLETİN EN BÜYÜK BAYRAMI

KURTULUŞ Savaşı, Türk milletinin ayağa kalkışı, şahlanışıdır ve bu büyük mucize bundan 94 yıl önce 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanmıştır. Yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapılmış, bu şanlı destanın kutlamaları daha ilan edildiği gün başlamıştır. O günden sonra da milletin en büyük bayramı olmuştur. Kurtuluş Savaşı, 20. yüzyılın şafağında bütün mazlum milletlere bayrak olmuş, eşsiz bir mücadeledir. Bugün yaşadığımız karamsarlıktan bizi kurtaracak olan, ulus bilinciyle birlik ve beraberlik içinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı ruhudur. Ezan seslerinin yankılandığı özgür semaları Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu unutmayalım. Bizler her yaştan milyonlarca genç, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek koruyacağız.

KAAN YILDIRIM: CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAK BİR GÖREV

KİŞİSEL egemenlikten milli egemenliğe geçiş, hepimiz için eşitlik ve özgürlük demek. Tam bağımsız vatan demek! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 94 yıl önce bize bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet’e her şeyden çok ihtiyacımız var. Ona sahip çıkmak en büyük görevimiz. Nice 94 yıllara!

ALİ BURAK CEYLAN: ÖZGÜR İRADENİN EN GÜZEL TARİFİ

CUMHURİYET, özgür irademizin ve eşitliğin en güzel tarifidir. Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden daima yaşayabilmek adına 94. yılımız kutlu olsun.

"ATATÜRK SÜPER KAHRAMAN"

SHOW TV’nin fenomen programı ‘Çocuktan Al Haberi’nin minik kahramanları Atatürk ve Cumhuriyet’le ilgili soruları HT MAGAZİN için yanıtladılar.

EBRAR DEMİRBİLEK: TÜRKİYE'NİN BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet bizim bayramımız, çocukların, Türkiye’nin bayramı.

Atatürk kimdir?

Önderimiz. Atatürk deyince, bayrak görünce, aklıma Türkiye geliyor. Atatürk’ü çok seviyorum, Atatürk’ümüzün gözleri de benim gibi mavi.

KUZEY DEMİREL: MİNNETTARIZ

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Sarp Demirel: Atatürk’ün gerçekleştirdiği bir bayramdır.

Kuzey Demirel: Bu bayramda Atatürk’e minnettarlığımızı hatırlarız, coşkuyla kutlarız.

Atatürk kimdir?

S.D.: Atatürk bizim için her şeyi yapan, bize özgürlüğümüzü veren ulu önderimizdir.

K.D.: Atatürk, Mustafa Kemal Paşa’mızdır. En zor zamanlarda tüfeksiz savaşarak düşmanları yendi ve yurdumuzu kazandı. Atatürk’e minnettarız.

EFE DADAK: ATATÜRK BİR SÜPER KAHRAMAN!

Cumhuriyet nedir?

Özgürlük!

Atatürk kimdir?

Dünyada çok iyi biridir, ülkemizi düşmanlardan kurtaran odur ve muhteşem gözleri vardır. Atatürk’ü çok seviyoruz ve kalplerimizde yaşıyor. Atatürk tanıdığım en güçlü süper kahraman!

TUĞRA ÖĞTEM: HARFLERİ BİZE ATATÜRK ÖĞRETTİ

Cumhuriyet nedir?

Özgürlük, özgürce yaşamak demek.

Atatürk kimdir?

Cumhuriyet’imizi Atatürk kurdu. Bizi düşmanlardan kurtardı, bizim için çok şey yaptı. Sayıları, harfleri öğretti mesela.

ARDA ŞAHİN: ÖZGÜRCE YAŞABİLMEK DEMEK

Cumhuriyet nedir?

Özgürce yaşayabilmek demektir.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Özgürlüğümüzü kutlamak ve hiç unutmamak demektir.

Atatürk kimdir?

Büyük komutan ve bize Cumhuriyet’i sağlayan önderimizdir.

BERİN YILMAZ: BAYRAĞIMIZIN BAYRAMI

Cumhuriyet nedir?

Bayrak demektir.

Cumhuriyet Bayramı?

Bayrağımızın bayramı!

Atatürk kimdir?

Bizi düşmanlardan kurtaran büyük adam!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı