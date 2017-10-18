7 Ekim'de ehliyet sınavına giren sürücü adayları heyecanla sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırıyor. 7 Ekim'de ehliyet sınavına giren adayların aklındaki tek soru "7 Ekim ehliyet sınavı ne zaman açıklanacak?" Peki, 7 Ekim 2017 ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

7 EKİM EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-4) 7 Ekim'de gerçekleştirildi. Ehliyet sınavını kazanmak için büyük çaba harcayan sürücü adayları sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. MEB internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre 7 Ekim ehliyet sınav sonuçları 19 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Ehliyet sınavında baraj puan 70.

Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sınav sonuçları açıklandığı an haberturk.com tarafından takip edilip, sizlere duyurulacaktır.

7 EKİM EHLİYET SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

7 Ekim ehliyet sınavında 70 baraj puanını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Ana direksiyon sınavı ise 04-05 Kasım' da yapılacak. İlk direksiyon sınavından kalan adaylar için aralıklarla 3 sınav daha yapılacak. Bu direksiyon sınav tarihleri ise 25-26 Kasım, 09-10 Aralık, 30-31 Aralık' da gerçekleştirilecek.

DİREKSİYON SINAVI NE KADAR SÜRER?

Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak, sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

DİREKSİYON SINAVINDA NELER YAPILIR?

Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki direksiyon sınavına girerler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır. Daha sonra kalkış yaparak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini dikkate alıp almadığınıza bakılır.

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

2017 yılının 5. yani son ehliyet sınavı MTSKS-5, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.Sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. 23 Aralık'ta yapılacak olan ehliyet sınavının sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarı nın ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

7 Ekim Ehliyet sınav sonuçları

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