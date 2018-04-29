Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk gün oldukça yoğun ziyaretçinin katıldığı fuara ikinci günde de dolup taştı. 500 milyon lira değerindeki iki ton altının sergilendiği fuarda tüm gözler, 7 kilogram altından yapılan ve değeri 1 milyon 100 bin lira olan altından elbiseye çevrildi.

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İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, altından elbiseyi yaptırıp fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunan özel bir firmanın yönetim kurulu başkanı Kamuran Kaya, katılımcılardan ve ziyaretçilerden memnun olduklarını söyledi. Kaya, “Hem şehir esnafı olarak hem fuar katılımcıları olarak fuarın gidişatından memnunuz. Altından elbisemizi sipariş üzerine vücut ölçülerine göre yapıyoruz. Mankenin üzerindeki altından elbisenin ağırlığı yaklaşık 7 kilogram, piyasa değeri olarak 1 milyon 100 bin lira kadar bir değeri var. Fuara ise 150 kilogramlık bir altınla katıldık" dedi.