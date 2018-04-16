Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, haberleşme alanında 5G teknolojisiyle, geniş bantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğini belirterek, bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) protokol imzaladığını bildirdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, haberleşme alanında 5G teknolojisiyle geniş bantta daha hızlı iletişim sağlayan bir yapıya geçileceğine dikkati çeken Özlü, “Biz de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üzerinden bu konuda farklı alanlarda çalışan firmalarımızı destekliyoruz. Bunun yanında KOSGEB ile BTK bir protokol imzaladı. Protokolle, 2029’a kadar 7 milyar liraya karşılık tutarın en son teknolojiyle yurtiçinden temin edilerek tesis edilmesine imkân tanıyacak bir işbirliği olacak” diye konuştu.



5G teknolojisinin insan hayatında ve sanayide ihtiyaç duyulan daha hızlı iletişim ve büyük veri aktarımı ihtiyacını karşılayacağının altını çizen Özlü, internet teknolojisinin hız ve boyutunun geleceğin şekillenmesinde anahtar rol oynayacağını vurguladı.



DÜNYADA 100 MİLYAR BAĞLANTI BULUNACAK



Özlü, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının bulunacağının ve bu bağlantıların sadece yüzde 10’unun insanlar arasında olacağının öngörüldüğüne değinerek, “Kısaca ‘gigabit toplumu’ olarak adlandırılan ve çok büyük miktarlarda veri her saniye salise işlenerek yaşamı şekillendirecek” dedi.



5G'NİN ETKİSİ BÜYÜK OLACAK



-Hızlı, enerji ihtiyacı ile düşük ve verimli haberleşme teknolojisi için tüm ülkelerin yoğun Ar-Ge ve Ür-Ge yaptığını aktaran Özlü, 5G’nin avantajlarından elektronik haberleşmenin yanında tüm sektörlerin yararlanacağını belirtti.



-5G teknolojisinin sağlayacağı potansiyel faydalar konusunda çok sayıda senaryolar bulunduğuna işaret eden Özlü, önceki nesil teknolojilerin arasındaki evrimin aksine 5G’nin veri hızları, bağlantı ve güvenilirlikle ilgili aynı anda gelişme sunacağını kaydetti.



-Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:



“5G otomotiv, enerji, gıda ve tarım, şehir yönetimi, devlet, sağlık, üretim ve ulaşım gibi daha birçok dikey pazarları tamamen değiştirecek teknik ve işletme yeniliğine yönelik bir ekosistem oluşturacak. Dijital teknolojilerin ekonomik ve toplumsal süreçlere girişi, toplumsal uyum, sürdürülebilir kalkınma gibi ekonomik ve toplumsal zorlukları çözmek için anahtardır”