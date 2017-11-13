Türkiye Diyabet Vakfı tarafından İstanbul Maratonu halk koşusu kapsamında düzenlenen '7'nci Diyabet Yürüyüşü’ne diyabetliler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişi katıldı.

"DİYABET VE KADIN" TEMALI YÜRÜYÜŞE YÜZLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Türkiye Diyabet Vakfı'nın 12 Kasım 2017 Pazar günü düzenlediği, "Diyabet ve Kadın" temalı 7'nci Kıtalararası Asya'dan Avrupa'ya Diyabet Yürüyüşü'ne yüzlerce kişi katıldı.

Diyabet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen insanlar, ellerinde diyabete dikkat çeken mesaj ve sloganlar yazan döviz ve pankartlarla Asya'dan Avrupa'ya yürüdü.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

2017'nin temasını "Diyabet ve Kadın" olarak belirleyen Türkiye Diyabet Vakfı, 2017 Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında kasım ayının belli günlerinde etkinlikler düzenlemeye devam edecek.