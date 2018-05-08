Tüm alt liglerde şampiyonluğa ulaşan ekiplerin yanı sıra play-off'ta yollarına devam edecek ve ligden düşen ekipler belirlendi. Üç ligde toplam 7 takım bir üst lige çıkarken, play-off'larda 5 ekip daha yükselme şansı yakalayacak.
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 18 takım ise bir alt lige düştü.
SPOR TOTO 1. LİG
Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de 1 ekip daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacak.
Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yer aldığı play-off'ta yarı final ilk maçları 11 Mayıs Cuma günü, rövanşları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Boluspor-Gazişehir Gaziantep eşleşmelerinin galibi 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da oynanacak finalde Süper Lig vizesi almaya çalışacak.
Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alan Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor ise gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
TFF 2. LİG
İki grupta toplam 3 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor gruplarını lider tamamladı ve gelecek sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.
Ligde iki grupta dörder takım 1. Lig'e yükselmek için play-off mücadelelerine çıkacak. Beyaz Grup'ta Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Keçiörengücü play-off'ta yer alacak.
Takımlar ilk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerin ardından iki gruptan birer takım play-off finalinde karşılaşacak.
TFF 2. Lig'de play-off heyecanı 10 Mayıs Perşembe günü, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor, Keçiörengücü-Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor ve Sakaryaspor-Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.
Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu lige veda eden ekipler oldu.
TFF 3. LİG
Üç grupta toplam 3 ekibin 2. Lig'e çıktığı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor mutlu sona ulaştı.
Her gruptan birer takımın daha 2. Lig'e yükseleceği TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare, Kemerspor 2003, Bayrampaşa ve Düzcespor, 2. Grup'ta Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Tire 1922 ve Anagold 24Erzincanspor, 3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu, Sultanbeyli Belediyespor, Kızılcabölükspor ve Elaziz Belediyespor play-off maçları oynayacak.
1. Grup'ta 12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor, 2. Grup'ta Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, 3. Grup'ta ise Aydınspor 1923, Tekirdağspor ve Arsinspor gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
DÜŞENLER VE ÇIKANLAR
Alt liglerde şimdiye kadar bir üst lige yükselenler ve lige veda edenler şöyle:
|Lig
|Çıkanlar
|Düşenler
|Spor Toto 1. Lig
|Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü
|Samsunspor, Grandmedical Manisaspor, Gaziantepspor
|TFF 2. Lig Kırmızı Grup
|Hatayspor
|Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu
|TFF 2. Lig Beyaz Grup
|Altay
|Nazilli Belediyespor, Karşıyaka, Silivrispor
|TFF 3. Lig 1. Grup
|Manisa Büyükşehir Belediyespor
|12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor
|TFF 3. Lig 2. Grup
|Darıca Gençlerbirliği
|Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor
|TFF 3. Lig 3. Grup
|UTAŞ Uşakspor
|Aydınspor 1923, Tekirdağspor, Arsinspor
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