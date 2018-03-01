7 yaşındaki çocuğu serviste unuttular

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir özel okulda eğitim gören 7 yaşındaki çocuk serviste unutuldu. Serviste uyuyakalan çocuk, uyandığında korkarak cama vurup yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen çocuk polis tarafından araçtan çıkarılıp ailesine teslim edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre; dün Erenler ilçesinde bulunan okuluna gitmek üzere servise binen 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi çocuk uyuyakaldı. Diğer öğrencileri okula bırakan servis şoförü ve hostes çocuğu fark edemeyerek aracı merkez Adapazarı ilçesinde bir noktaya bıraktı. O sırada uyanan çocuğun cama vurarak yardım istediğini fark eden vatandaşlar hemen servis şirketi ve polisi aradı. Korkan öğrenciye camı açtıran çevredeki esnaf, yiyecek ve meyve suyu verdi. Polisin ve aynı anda şoför, hostes ve şirket yetkilisinin gelmesiyle küçük çocuk araçtan çıkarıldı.



İŞTEN ÇIKARILDILAR

Polis merkezine götürülen küçük çocuk ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken servis şirketi, şoför ile hostesin işine son verildiğini açıkladı.

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