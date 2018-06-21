PSV Eindhoven takımını üç kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Philip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Hollanda spor basınına göre, sarı-lacivertli takımın Cocu ile ilgili seçimi, "sürpriz bir karar." Hollanda dışında uluslararası antrenörlük deneyimi bulunmayan eski orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışılıyor.

Hollanda medyasına göre, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden sonra yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe, Cocu ile prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan PSV taraftarları da Cocu'yu kaybetmek istemiyor.

Cocu’nun PSV’den ayrılacak olmasının yankıları Hollanda’da sürüyor... Birçok spor yorumcusu ve otoritenin yanı sıra taraftarlardan da çeşitli tepkiler geliyor. Sporx’in haberine göre bunlardan en ilginci ise 7 yaşındaki PSV taraftarı olan Luuk’a ait. Annesi Yvonne Oversteeg Janssen aracılığıyla Cocu’ya verilmek üzere bir mektubu PSV kulübüne gönderen minik Luuk satırlarında, “Sevgili Cocu. PSV teknik direktörü olarak kalabilir misin? Lütfen, lütfen” diye yazdı. Luut mektubunda PSV bayrağıyla birlikte takımın yıldız futbolcusu Hirving Lozano da yer aldı.