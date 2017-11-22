7 yıldır yıkımına direndiği binasından 72 milyon TL'ye vazgeçti

Çin’in Şenzen kentinde büyük bir ulaşım, konut ve ticari alan projesinin ortasındaki binasını yıllardır inşaat i çin vermeyen Çinli kadın, yaklaşık 72 milyon TL tutarındaki anlaşmanın ardından yıkıma izin verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre isminin sadece Yang olduğu açıklanan kadın kentin en büyük istasyonu dahil pek çok yapının yükseleceği arazide sadece 120 metrekare arsa üzerinde yükselen 7 katlı binasının yıkımına 7 yıldır direniyordu. Kadına verilen ilk teklif 10 milyon TL’ydi.

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