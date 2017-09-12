Yaklaşık 1 aydır 24 saat esasıyla süren çalışma, Çanakkale- İzmir Karayolu’nun Şakran Mahallesi İncirlik mevkisinde 30-35 yaşlarında bir kadının cansız bedeninin bulunmasıyla başladı. Battaniyeye sarılı cesedi gören sürücüler jandarmaya haber verdi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmada, üzerinden kimlik çıkmayan kadının başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi. 1.65 boyundaki sarışın kadının parmak izi taramasından kimlik bilgilerine ulaşılamadı. 15-20 gün önce öldürüldüğü Adli Tıp raporunda belirlenen genç kadının, tırnaklarının da takma olduğu tespit edildi.
ŞİDDET VE KAYIP İNCELEMESİ
Cinayeti çözmek için her türlü ayrıntıyı araştıran jandarma, son 1 yıl içinde jandarma ve polis bölgesinde eşi veya ailesinden şiddet gördüğü için haklarında koruma kararı bulunan yaklaşık bin 200 kadını takibe aldı. Kurulan ekip, öldürülme riski fazla olanlardan başlamak üzere listedeki kadınları telefonla tek tek arayarak konuştu. Bir yandan da kayıp başvuruları incelendi. Türkiye genelinde 28-37 yaş arasında kayıp olarak kayıtlara geçen 212 kadının yakınlarıyla görüşmeler sürüyor.
ARAÇLAR TAKİPTE
Özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Aliağa’dan başlayarak İzmir, Aydın, Çanakkale’ye kadar benzin istasyonu, otoyollar ve işyerlerinin kamera görüntülerinden elde edilen 70 bin fotoğraf karesi toplandı. 24 saat boyunca çalışan ekip, cinayet saatine yakın görüntüleri ve 2-3 kişinin yolculuk yaptığı araçları mercek altına alıp maktulün bindiği otomobili belirlemeye çalışıyor.
TIRNAK AYRINTISI
Öldürülen kadının tırnaklarının takma olmasından dolayı da jandarma, Ege Bölgesi’nde takma tırnak satan işyerlerinde de araştırma başlattı. Ekip, takma tırnak alan kişileri tespit ederek de kadının kimliğine ulaşmaya çalışıyor.
38 NUMARA BABET MUAMMA
Katledilen kadının parmak izinden kimliğine ulaşamayan ekipler, cesedin yanında bulunan 38 numara parlak babeti de inceliyor. Babet üzerinde parmak izi arayan jandarma, numarası ve markasından nereden alındığını tespit etmeye çalışıyor. Otopsi raporunda kadının, katiline direnmediği, boğuşmadığı belirlenirken, tecavüz bulgusuna da rastlanmadı.
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