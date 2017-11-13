Otomobil

70 bin lira altı en ucuz 22 otomobil

13 Kasım 2017 Pazartesi, 12:46:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Türkiye'de döviz kurunun artmasıyla birlikte otomobil fiyatları da yükseldi. Ancak yine de uygun fiyatlı otomobiller bulmak mümkün. Haberturk.com olarak daha önce otomobil modellerinin Haziran ayı fiyatlarını sizler için derlemiştik. Döviz kuru nedeniyle yapılan zamların ardından oluşturduğumuz yeni listeye göre, 70 bin lira altındaki en ucuz 22 otomobil modelini tekrar belirledik. İşte o liste...

  • 1 70 bin lira altı en ucuz otomobiller! 70 bin TL altı arabalar
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    22) HYUNDAI Accent Blue 1.4 D-CVVT MODE (BENZİNLİ)

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  • 2 70 bin lira altı en ucuz otomobiller! 70 bin TL altı arabalar
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    En ucuz satış fiyatı: 68.900 TL

  • 3 70 bin lira altı en ucuz otomobiller! 70 bin TL altı arabalar
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    Zam öncesi fiyatı: 56.400 TL

  • 4 70 bin lira altı en ucuz otomobiller! 70 bin TL altı arabalar
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    21) PEUGEOT Yeni 301 ACCESS PureTech 82hp Euro6

     

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  • 5 70 bin lira altı en ucuz otomobiller! 70 bin TL altı arabalar
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    En ucuz satış fiyatı: 65.200 TL

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Yorumlar 6
  • Misafir 6 saat önce
    petrole zam arabaya zam performans "0" araba 60 bin 75 hp lik araç zama zam zam zama.... böyle gider bu durum adam gibi binilecek "0" araba hayal
  • Misafir 7 saat önce
    otomotivde çalışıyorum. sürekli zamlardan artık gına geldi. 3 ayda 10 bin tl zam geldi.öyle pahalı bir markada değil. herkes aralıkta indirim beklerken tekrar kasım ortası zam gelicek.
  • Misafir 9 saat önce
    ABI 30 BIN TL YE RENO OTOMOBIL YAPIYOR ONDAN ALCAZ BIRAKIN YERLI YI
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