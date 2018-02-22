BitFunder kripto para borsasının kurucusu Jon Montroll, kayıt dışı borsa işletmek, kullanıcıları dolandırmak ve düzenleyici kurumlara yalan söylemekten suçlu bulundu.

Manhattan Savcısı Geoffrey Berman tutuklamayla ilgili yaptığı açıklamada “Sanık yeminli ifadesinde yalan söyledi ve düzenleyici kurumu yanlış yönlendirerek binlerce müşterisinin bitcoin’lerinin çalınmasında üzerine düşen sorumluluktan kurtulmak istedi.” dedi.

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Montroll, Bitcoin borsası WeExchange Australia’nın operatörlüğünü üstlenirken, aynı zaman BitFunder isimli bir borsa daha yönetiyordu. BitFunder, Bitcoin karşılığında şirketlere yatırım yapmasını sağlıyordu.

Suç duyurusunda, siber korsanların 2013 yılında BitFunder kodlarında bir açık bulduğunu ve bu açığı takip ederek WeExchange’den 6.000 adet Bitcoin çaldıklarına dikkat çekildi. Siber hırsızlıktan dolaylı olarak sorumlu olan Montroll, çalınan Bitcoin’leri yerine koymak için kendi servetini kullandığı ancak bunun yeterli olmadığı belirtildi.

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BitFunder 2013 yılında kapanmak zorunda kaldı.

Siber hırsızlığın gerçekleştiği dönemde 6.000 Bitcoin’in değeri 775 bin dolar civarındaydı. Bugün ise 70 milyon doların biraz üzerinde bir değere tekabül ediyor.