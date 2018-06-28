700 kilometre hızla giden treni fotoğrafladılar!

Çin'in Şanghay kentinde evlilik yıl dönümlerini kutlamak için 2 haftalık tren yolculuğuna çıkan çift neredeyse inanılması başardı.

Habertürk TV'de yer alan habere göre çiftin rehberleri, manyetik rayların çok hızlı olduğunu bu nedenle trenin fotoğraflarını çekmenin imkansız olduğunu söyledi. Bunu duyan çift imkansızı başarmak istedi.

Sadece trenin fotoğrafını çekmek için havalimanıyla Şanghay arasında tren yolculuğu yaptı. Adam tren camında elinde telefonuyla manyetik treni beklemeye koyuldu. Trenin sesini duyar duymaz da deklanşöre bastı.

Saatte hızı 700 kilometre olan tren, daha bir saniye dolmadan geçip gitti. O esnada çiftin içinde olduğu tren ise 311 kilometre hızla gidiyordu. Bu nedenle çift fotoğrafı yakalayamadıklarını düşündü. Ancak onları bir sürpriz bekliyordu. Havalimanına döndüklerinde telefonlarını açan çift, manyetik ray üzerinde giden treni tek bir karede çektiklerini gördü.