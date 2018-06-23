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700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü

23.06.2018 - 17:53 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Angelo Mastropietro adlı bir hayalperest, İngiltere'deki 700 yıllık bir mağarayı konforlu bir eve dönüştürdü. Mastropietro, mağarayı baştan sona değiştirdi

  • 1 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Angelo Mastropietro isimli maceraperest 700 yıllık mağarayı baştan sona değiştirdi.

     

     

  • 2 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Worcestershire, İngiltere'de Wyre Ormanı'na yakın bir yerlerde olan mağara Mastropietro'nun hayal gücü sayesinde bambaşka bir yer haline geldi. 

     

  • 3 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Avusturalya'da başarılı bir insan kaynakları şirketinin sahibi olan Angelo'ya 29 yaşındayken MS teşhisi konulmuştu. Hayalperest adam, hastalığına teşhis konulmadan 10 yıl önce şans eseri bir mağara bulmuştu.

  • 4 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Yağmurdan kaçan adam, arkadaşlarıyla birlikte bir mağaraya sığınmışlardı. Yağmur dinince de mağaradan çıkmışlardı ancak Mastropietro'nun aklından mağara hiç çıkmadı. 

  • 5 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Mağaraya tekrar gideceği gün kendisine MS teşhisi koyulduktan sonraki zamanlarda gerçekleşecekti. Rahatsızlıkla beraber hayatını değiştirmeye karar veren Angelo, mağarayı satın aldı.

  • 6 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Yaklaşık 230.000 dolar harcayan Mastropietro, bu mağaradan lüks bir yaşam alanı yarattı.

  • 7 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Daha önce kullanılmış olsa da mağara 1962 yılından beri terk edilmiş bir haldeydi.

     

  • 8 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    65 metrekarelik bu yerde şimdi alttan ısıtmalı bir duş ve giyinme odası, duşta "yağmur ormanı sistemi", tam donanımlı bir mutfak, Wi-Fi, kahve makinesi ve müzik sistemi bulunuyor.

     

  • 9 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Çevrede 40 kilometrelik bir yürüyüş parkuru, West Midlands Safari Parkı, görülmeye değer tarihi bir nehir kenarı köyü olan Bewdley var.

  • 10 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    The Rockhouse Retreat adlı bu yaşam alanı hem lüksü hem doğalı aynı anda isteyen misafirlere açık ancak belli bir ücret karşılığında! 

     

     

  • 11 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Bu odalardan birinde kalabilmenin bir gecelik fiyatı kişi başı 250 dolar. 

  • 12 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    İşte mağaranın içinden görüntüler...

  • 13 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 14 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 15 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 16 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 17 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 18 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 19 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 20 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 21 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 22 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    AÇIK ARTIRMAYLA 1 EURO'YA ALDIĞI EVİ BAŞTAN YARATTI

    23 yaşındaki Alexis Lamoureux’a herkesin imreneceği bir piyango vurdu. İşsiz genç adam, büyük teyzesinin eski evinin açık artırma ile satılacağını duydu.

  • 23 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    23 | 56

    Alexis’in hiç parası yoktu fakat büyük teyzesinin evi de pek iyi durumda değildi.

     

  • 24 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    24 | 56

    Genç adam hayatının şansını denedi, mağara eve yalnızca 1 euro ile teklif verdi. Talih bu ya, eve başka kimse teklif vermedi ve ev genç adamın oldu.

  • 25 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    25 | 56

    Alexis, kız arkadaşı ile 1 euro'ya sahip olduğu eve gelip yerleşme kararı aldı. Fakat evin yaşanabilir bir durumu yoktu.

  • 26 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    26 | 56

    Maden bölgesinde bulunan mağara evden civarda başka örnekler de bulunuyor. Yumuşak kaya içine oyulan evlerde maddi durumu pek iyi olmayan yerel halk yaşıyordu.

  • 27 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    27 | 56

    Alexis ile kız arkadaşı evi yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı. Fakat bu hiç de kolay olmadı.

     

  • 28 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    28 | 56

    4 yıllık bir çalışma ile ilmek ilmek evi yeni baştan yarattılar. 

     

  • 29 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    29 | 56

    Evin tadilatı için Alexis önce 25.000 euro’luk bir kredi çekmek için talepte bulundu fakat banka reddetti. 

  • 30 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    30 | 56

    Sonrasında Alexis ve kız arkadaşı bir restoranda çalışmaya başladılar. 

  • 31 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    Burada 3 yıl boyunca çalışıp para biriktirdiler.

  • 32 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    32 | 56

    Biriktirdikleri para ile evi bugünkü imrenilen haline getirmeyi başardılar.

  • 33 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    33 | 56

     Evin şimdiki haline kavuşması için genç çift 35.000 euro harcadı.

  • 34 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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    SU DEPOSUNU EVE DÖNÜŞTÜRDÜ

    Karin Matz, Stockholm’de bir zamanlar, 30 yıl boyunca, mobilya deposu olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan dairenin önceki sahibinin verdiği ilana rastlamış.

  • 35 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    35 | 56

    Hastalığı dolayısıyla dairenin yeniden inşasıyla uğraşamayan sahibi ölene dek burası dokunulmadan, öylece beklemiş.

  • 36 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    36 | 56

    Karin Matz daireyi incelemeye geldiğinde duvar kağıtlarının yarısının sökülmüş olduğunu, sadece birkaç fayansın duvarlarda yapışık kaldığını, elektriğin olmadığını ve banyo duvar kenarlarında fare izlerinden başka bir şey olmadığını görmüş.

  • 37 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    37 | 56

    Ancak yaşam alanının ve çevrenin de güzel bir potansiyel barındırdığını farkeden Karin, “buraya karşı koymak imkansızdı.” diyor websitesinde.

  • 38 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    38 | 56

    Karin bu 35 metrekarelik yeri almaya ve dönüştürmeye karar vermiş. Tamamını yenilemek yerine bir bölümünü mobilyalarla sade ve şık bir biçimde döşerken geri kalanını neredeyse olduğu gibi bırakmış. Su aldıktan sonra dökülmüş boyasıyla tavanı, sökülmemiş duvar kağıtlarını muhafaza etmiş.

  • 39 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    39 | 56

    İşte evden görüntüler...

  • 40 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    40 | 56
  • 41 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    41 | 56
  • 42 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    42 | 56
  • 43 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    43 | 56
  • 44 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 45 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    45 | 56
  • 46 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    46 | 56
  • 47 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    47 | 56
  • 48 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
    48 | 56
  • 49 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 50 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 51 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 52 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 53 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 54 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 55 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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  • 56 700 yıllık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü
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