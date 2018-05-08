71. Cannes Film Festivali, bu yıl 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Cannes Film Festivali, Penelope Crus ve Javier Bardem’in başrollerinde yer aldığı Ashgar Farhadi’nin Everybody Knows adlı filminin galasıyla açılış yapıyor.

Dünyanın en prestijli film festivallerinden olan Cannes’ın da üzerine Harvey Weinstein’ın gölgesi düşüyor. Weinstein’ın cinsel taciz vakalarından birkaçına sahne olan Cannes Film Festivali’nde bu yıl cinsel taciz kurbanları için telefon hattı kuruldu. Festivalin yönetmeni Thierry Fremaux, Weinstein’ın skandallarının Cannes’da yarattığı depremden sonra, kendi uygulamalarını gözden geçirdiklerini ve cinsiyet eşitsizliğini iyileştirmek üzere daha fazla çaba gösterdiklerini açıkladı. Hatırlatmak gerekirse, festivalin jüri başkanı Cate Blanchett ise Times’s Up hareketine destek veren isimlerden biriydi. Festivalde bu yıl jüri, birçok Time’s Up hareketi üyesini barındırıyor.

Festivali boyunca Altın Palmiye için 21 film yarışacak. Bu 21 filmden üçü kadın yönetmenlere ait: Nadine Labaki, Eva Husson ve Alice Rohrwacher. Cannes Film Festivali, yıllardır daha fazla kadın yönetmen seçmediği için eleştiriliyordu. Geçmişte yalnızca bir kadın yönetmen Altın Palmiye ödülünü kazandı; bu isim de yönetmen Jane Campion’du.

Filmleri yarışma dışı kalan Netflix, yapımlarını Cannes Film Festivali’nden çekme kararı almıştı. Oysaki bu sene bazı Netflix yapımlarının prömiyerlerini Cannes’da yapması bekleniyordu.

Bu yıl bir başka ilginç ayrıntı da, ülkelerinde ev hapsinde yaşayan iki yapımcının filmlerinin festivalde yer alması. Rus tiyatro ve film yönetmeni Kirill Serebrennikov ve İranlı film yapımcısı Jafar Panahi’nin filmlerinin prömiyerlerine katılabilmeleri için bir istisna istendi fakat olumlu bir dönüş olmadı.

Cannes Film Festivali’nde bu sene bir de kendi ülkesinde yasaklanmış film izleyiciyle buluşacak. Kenya’da yasaklanan bir lezbiyen romantizmi Rifiki adlı film Cannes’da yer alacak.

Cannes Film Festivali, ayrıca Star Wars’a da bu yıl ev sahipliği yapacak. Solo: A Star Wars Story, 15 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde uluslar arası prömiyer yapacak.