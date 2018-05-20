71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde bu yıl en iyi filme verilen 'Altın Palmiye' ödülü, Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönetmiş olduğu 'Manbiki Kazoku' (Bir Aile İşi) adlı filmine verildi.

Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde ödüller Festival Sarayı'nda düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.

Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Ahlat Ağacı' isimli film de ana bölümde yarıştı.

Avusturyalı oyuncu Cate Blanchett’ın başkanlığını yaptığı festivalin jürisinde Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve ve Andrey Zvyagintsev yer aldı.

CANNES'A TÜRK DAMGASI!

71. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan isimler şöyle:

Altın Palmiye Ödülü: Hirokazu Koreeda - Manbiku Kazoku

Özel Altın Palmiye Ödülü: Le Livre d'Image - Jean-Luc Godard

Büyük Ödül: Spike Lee - Blackkklansman

Altın Kamera: Lucas Dhont - Girl

En İyi Yönetmen: Pawel Pawlikowski - Cold War

En İyi Erkek Oyuncu: Marcello Fonte - Dogman

En İyi Kadın Oyuncu: Samal Yeslyamova - Ayka

Jüri Özel Ödülü: Nadine Labaki - Capharnaüm

En İyi Senaryo: Alice Rohrwacher - Lazzaro Felice ile Nader Saeivar - Se Rokh

Belirli Bakış Ödülü: Ali Abbasi - Border

En İyi Kısa Film: Charles Williams - All These Creatures

Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü: Yan Bian Shao Nian - Wei Shujun

BÜYÜK GECEDE GÖZ KAMAŞTIRDILAR