71’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde bu yıl en iyi filme verilen 'Altın Palmiye' ödülü, Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yönetmiş olduğu 'Manbiki Kazoku' (Bir Aile İşi) adlı filmine verildi.
Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde ödüller Festival Sarayı'nda düzenlenen ödül töreniyle takdim edildi.
Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Ahlat Ağacı' isimli film de ana bölümde yarıştı.
Avusturyalı oyuncu Cate Blanchett’ın başkanlığını yaptığı festivalin jürisinde Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve ve Andrey Zvyagintsev yer aldı.
71. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan isimler şöyle:
Altın Palmiye Ödülü: Hirokazu Koreeda - Manbiku Kazoku
Özel Altın Palmiye Ödülü: Le Livre d'Image - Jean-Luc Godard
Büyük Ödül: Spike Lee - Blackkklansman
Altın Kamera: Lucas Dhont - Girl
En İyi Yönetmen: Pawel Pawlikowski - Cold War
En İyi Erkek Oyuncu: Marcello Fonte - Dogman
En İyi Kadın Oyuncu: Samal Yeslyamova - Ayka
Jüri Özel Ödülü: Nadine Labaki - Capharnaüm
En İyi Senaryo: Alice Rohrwacher - Lazzaro Felice ile Nader Saeivar - Se Rokh
Belirli Bakış Ödülü: Ali Abbasi - Border
En İyi Kısa Film: Charles Williams - All These Creatures
Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü: Yan Bian Shao Nian - Wei Shujun
BÜYÜK GECEDE GÖZ KAMAŞTIRDILAR