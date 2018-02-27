Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 kişiden dün adliyeye sevk edilen 60'ının savcılık sorgusu tamamlandı.

AA'nın haberine göre, şüphelilerden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen diğer şüphelilerden 35'i tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin de gün içerisinde ve yarın, gruplar halinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kocaeli Körfez ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmış, Erzincan'da gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından, 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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