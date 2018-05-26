Kayseri'de 72 yaşındaki kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü. Yaşlı adam olay sonrası gözaltına alındı



Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı İğde Sitesi'nde yaşayan 72 yaşındaki M.A.K. ile karısı 70 yaşındaki S.K. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, eşini bıçakla ağır yaraladı.



Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



M.A.K. ise gözaltına alındı.

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