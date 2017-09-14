Sağlık Bakanlığı'nın evde sağlık hizmetlerini 7 gün 24 saate çıkaran uygulamasına Türkiye'de ilk başlayan kurum Isparta Şehir Hastanesi oldu. Uygulama kapsamında daha önce mesai saatleri içinde verilen evde sağlık hizmeti artık haftanın tüm günü istenilen saatte verilecek.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek. Uygulamaya ilk geçen sağlık kurumu Isparta Şehir Hastanesi oldu. Evde sağlık hizmetlerinden sorumlu Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ramazan Arkın Çerikan, 7 Eylül tarihli genelge kapsamında evde sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saate çıkarıldığını söyledi. Evde sağlık hizmetlerinin daha önce il ve ilçelerde aile hekiminin evde hastaları ziyaret ederek evde sağlık hizmeti alması gereken hastanın bilgi formuna işlenmesi sonucu verildiğini hatırlatan Çerikan, "Şimdi Bakanlığımız bünyesinde yeni bir koordinasyon merkezi kuruldu. Evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 444 38 33 nolu telefonu arayarak koordinasyon merkezine bu hizmetlerden faydalanmak istediklerini bildiriyorlar. Bakanlık her ilde ve ilçede kurulu sisteme bu bilgiyi düşürüyor. O sistemin başında bulunan hekim ve ilgili sağlık personeli hastaları kaydedip evlerinde ziyarete başlıyorlar" dedi.

3 BİN 296 HASTA EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALDI

Uygulamanın Isparta Şehir Hastanesi'nde bugün itibariyle başladığını kaydeden Çerikan, "Artık 7 gün 24 saat boyunca evde sağlık hizmeti veriyoruz. Ekiplerimiz hazır. Koordinasyon merkezimize düşen hastalara yeni kayıtlarla birlikte bu hizmeti verebileceğiz" diye konuştu. Evde sağlık hizmetinden hastaneye gelemeyecek derecede kanser hastası, burundan ve mideden beslenen ve yardıma muhtaç olan hastaların evde sağlık hizmeti alabileceğini kaydeden Çerikan, "Isparta Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığı Mart ayından bu yana 3 bin 296 hastaya evde sağlık hizmeti verdi. Ağustos ayı itibariyle bin 296 hasta ziyaret edildi. Eylül ayında sadece 224 hasta yeni kayıt olup sadece bu ayda 772 hasta ziyaret edildi. Ayda ortalama hastalar 3 kez ziyaret ediliyor" bilgisini verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Evde sağlık hizmeti alan 88 yaşındaki alzheimer hastası annesi Meryem Duran'ın kızı Figen Mutlu ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutlu, "Ben ekipten çok memnun kaldım. 112'yi aradım annemi buradan aldılar o kadar güzel ilgilendiler ki hayran kaldım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Evde sağlık hizmetinin 7 gün 24 saate çıkarılmasından çok memnun kaldım. Çok mutluyum" dedi.

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