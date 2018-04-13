İstanbul Esenyurt’ta yaşayan 24 yaşındaki Tuğba Usal, 32 haftalık hamileyken baş ağrısı, konuşma bozukluğu, yorgunluk, stres ve asabiyet şikayetleri ile doktora gitti. Şikâyetlerinin sebebini ‘çocuğun kasılmaları’ zanneden Usal’a, beyninde 6 santimlik tümör olduğu söylendi.

AMELİYAT İÇİN DOKTOR DOKTOR DOLAŞTI

Çocuğun bu dönemde erken doğumla alınma ihtimali vardı. Önce sezaryenle çocuk alınacaktı, sonra Usal ameliyat olacaktı. Pek çok doktora gidip sonuç alamayan genç kadın, sonunda kendisini erken doğum olmadan ameliyat edecek bir doktor ile görüştü. Erken doğuma gerek kalmadan Usal’ın beynindeki tümör ameliyatla alındı. Tuğba Usal ameliyattan 1,5 ay sonra, bebeği Emir’i kucağına aldı. Zorlu bir süreç geçiren anne ve bebeği, sağlıklı bir şekilde evlerine döndüler.

BEYİN AMELİYATINDAN 1 BUÇUK AY SONRA BEBEĞİ DOĞDU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Suat Süphan Erşahin ameliyatla ilgi şunları söyledi: “Hastamız ilk bebeğine hamileydi ve hamileyken bir beyin ameliyatı olmuştu. Daha öncesinde hastaya; ‘Önce bebeği doğurtalım, sonrasında beyin ameliyatı yapalım’ denmişti. Biz bu duruma engel olup, önce hastanın ağrılarını durdurduk, sonra bebeği koruyarak annenin beyin ameliyatı olmasını sağladık. Ameliyattaki basınç sırasında bebeği her türlü önlemi alarak koruma altına aldık. Beyin ameliyatı başarılı geçti. Biz bebeği koruduk ve erken doğumu önledik. Bebeğin zamanında doğumunu sağladık. Şimdi; anne de, bebek de gayet mutlu ve sağlıklı.”

Bebeği Emir’e baktıkça mutluluktan gözleri dolan Tuğba Usal, “Ameliyattan sonra bebeğimin sağlıklı olduğunu öğrenince çok rahatladım. Doğuma içim çok rahat bir şekilde ve kendimi güvende hissederek girdim. Bebeğime baktığımda yaşadığım tüm zorlukları unutuyorum. Bir an önce bebeğimle birlikte yuvamıza dönüp, onunla baş başa zaman geçirmek istiyorum” diye konuştu.

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