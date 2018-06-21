Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 76. Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınavın üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesinin ardından adaylar 'ÖGG 76. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?' merak etmişti. İşte ayrıntılar...
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73. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava katılan adaylar sonuçları bekliyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları bugünde açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı takvime göre 76. Özel Güvenlik sınav sonuçları bu hafta içi açıklanması bekleniyor
ÖZEL GÜVENLİK SINAV TARİHLERİ
|1
|ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|2
|ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
|3
|ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|08 Nisan 2018 Pazar
|02 Mart 2018 Cuma
|4
|ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
| 03 Haziran 2018 Pazar
(Saat 14:00)
|20 Nisan 2018 Cuma
|5
|ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|12 Ağustos 2018 Pazar
|06 Temmuz 2018 Cuma
|6
|ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|30 Eylül 2018 Pazar
|24 Ağustos 2018 Cuma
|7
|ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|02 Aralık 2018 Pazar
|26 Ekim 2018 Cuma
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