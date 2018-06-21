Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 76. Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sınavın üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesinin ardından adaylar 'ÖGG 76. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?' merak etmişti. İşte ayrıntılar...

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73. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava katılan adaylar sonuçları bekliyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları bugünde açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı takvime göre 76. Özel Güvenlik sınav sonuçları bu hafta içi açıklanması bekleniyor

ÖZEL GÜVENLİK SINAV TARİHLERİ

1 ÖZEL GÜVENLİK 78.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 2 ÖZEL GÜVENLİK 79.TEMEL EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma 3 ÖZEL GÜVENLİK 51.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 08 Nisan 2018 Pazar 02 Mart 2018 Cuma 4 ÖZEL GÜVENLİK 52.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 03 Haziran 2018 Pazar (Saat 14:00) 20 Nisan 2018 Cuma 5 ÖZEL GÜVENLİK 53.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 12 Ağustos 2018 Pazar 06 Temmuz 2018 Cuma 6 ÖZEL GÜVENLİK 54.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 30 Eylül 2018 Pazar 24 Ağustos 2018 Cuma 7 ÖZEL GÜVENLİK 55.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 02 Aralık 2018 Pazar 26 Ekim 2018 Cuma