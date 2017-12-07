Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre, yerli tohum üretiminin artırılması için yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Türkiye'nin tohum üretimi 5 yılda yaklaşık yüzde 50 arttı. Tohumluk üretimi, 2012'de 646 bin 905 ton, 2013'te 743 bin 193 ton, 2014'te 775 bin 909 ton, 2015'te 896 bin 298 ton ve 2016'da 957 bin 925 ton oldu.

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sağladığı desteklerin tohumluk üretiminin artışını sağladığını, bu desteklerin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin 2016'da sertifikalı tohum üretimiyle yeni bir rekora ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, 2015'te yüzde 70 olan bu alandaki ihracatın ithalatı karşılama oranının, 2016'da yüzde 89'a çıktığını bildirdi.

Yılmaz, üretimde kullanılan tohum çeşitlerinin arttığına işaret ederek, yeni politikaların ülke tohumculuğuna büyük ivme kazandıracağını vurguladı.

Hedeflerinin yılda 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretmek olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birlik olarak önceki yıl 2023 için 1 milyon tonluk tohum üretimi hedefi koymuştuk. Hedefimize çabuk ulaştık. Milli Tarım Projesi'nin uygulanmasının da katkısıyla hedefimizi güncellemek zorundayız. Yeni hedefimiz kısa vadede 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle buluşturmak."

Tohumculukta tartışılan konulardan birinin de dış ticaret olduğunu anımsatan Yılmaz, "Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile kendine yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak konumdadır. Bakanlık ile ortak amacımız, ithalat rakamlarını en aza indirmektir. Miktar olarak ihracatımız ithalatımızdan fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2004'te 35 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"2015 yılında gerçekleştirilen ihracatın değeri 115 milyon dolara, 2016'da da 153,5 milyon dolara yükseldi. Bu miktar 2004'e göre yüzde 436, 2015'e göre yüzde 49,4 artış anlamına geliyor. Bu yıl tohum ihracatının yüzde 10 daha artmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşacağımıza inancım tam."

Türkiye'nin tohumculukta önemli bir ihracatçı ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, "Türkiye'nin tohumda dışa bağımlı olduğu yönünde yanlış bir inanış var. Tam aksine geçen yıl 76 ülkeye, 153 milyon dolarlık tohum ihraç ettik. Türkiye'nin tohum ihracatı geçen yıl, 2015'e oranla miktarda yüzde 118 artışla 58 bin 226 tona çıktı. Değerde ise bu alandaki ihracat yüzde 49,4 artışla 153 milyon 463 bin dolara yükseldi." diye konuştu.

Yılmaz, tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan ihracatı da eklendiğinde geçen yıl ihracatın 202 milyon dolardan 262 milyon dolara çıktığına işaret ederek, en çok tohum ihraç edilen beş ülkenin Ukrayna, Macaristan, Fransa, Romanya ve Rusya olduğunu bildirdi.

"İthalat düşüyor, ihracat artıyor"

Tohumculukta ihracatın artmasına karşın ithalatta gerileme olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tohum ithalatımız 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 13 düştü. Değerde ise son iki yıl 202'şer milyon dolarlık ithalat yapıldı. Kısacası ithalat düşüyor, ihracat artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, tohumculuğun stratejik bir sektör haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde tohum sadece tarımsal girdi olmaktan çıktı, teknoloji kullanılarak elde edilen ekonomik değere sahip bir ürüne dönüştü. Sektörde yaşanan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler tohumculuğu yenilenen sektörler arasında ilk sıralara yerleştirdi. Firma ve tescilli çeşit sayımızla tohumluk üretimi miktarımız, fidan, fide ve süs bitkisi üretimimiz giderek artıyor."