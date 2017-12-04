768 FETÖ'cüden Almanya'ya iltica başvurusu!

Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre, 15 Temmuz 2016'dan 20 Kasım 2017'ye kadar diplomatik pasaport taşıyan 260 ve hizmet pasaportu taşıyan 508 kişi, Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica başvurusunda bulundu.
İltica başvurusu sayısının, diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığına işaret edilen cevapta, bunların 192’sine iltica hakkı verildiği, 209’unun da mülteci koruma kapsamına alındığı kaydedildi.
Öte yandan ekim ayında bin 59 Türk vatandaşının Almanya’da iltica talebinde bulunduğu belirtilen cevapta, ekim ayında iltica talebi karara bağlanan Türk vatandaşlarının dosyalarının yüzde 31,1'inde iltica hakkının tanındığı ifade edildi.
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