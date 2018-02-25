Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Orlando Magic'i 116-105 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 116-105 mağlup ederek bu sezon ilk kez 7 karşılaşmalık galibiyet serisine imza attı. Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 28 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid, 17 sayı, 7 asistle oynayan Ben Simmons ve 16 sayı atan J.J. Redick taşıdı. Magic'te Aaron Gordon 20 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Nikola Vucevic 15 sayı, 9 ribaunt ve Evan Fournier 16 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.
WARRIORS, THUNDERS'I EZDİ
Son şampiyon Golden State Warriors, Batı Konferansı'nın play-off adayı ekiplerinden Oklahoma City Thunder'ı 112-80 yendi. Ev sahibi Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry ise 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretti. Nick Young da 16 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu. Thunder'ın all-star oyuncuları Russell Westbrook, Paul George ve Carmelo Anthony, toplam 34 sayı atabildi. Westbrook 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Anthony ve Steven Adams 14'er sayıyla mücadele etti.
LILLARD SON SANİYE SAYISI KAZANDIRDI
Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın bitime 0.9 saniye kala attığı turnikeyle Phoenix Suns deplasmanından 106-104 galip ayrıldı. Trail Blazers''ın all-star oyun kurucusu Lillard, 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste "double double" yaptı. C.J. McCollum 21 sayı, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 13 ribaunt üretti. Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı, 9 ribaunt, T.J. Warren'ın 19 sayı, 3 blok, Elfrid Payton'ın 13 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Alex Len'in 11 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.
GECENİN SONUÇLARI
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 116-105
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 115-89
New York Knicks-Boston Celtics: 112-121
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 112-80
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 122-104
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 104-106
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 97-90
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 108-113
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