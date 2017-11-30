76erslı Simmons'ın rekorlar maçı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren ekipler Philadelphia 76ers ile Washington Wizards arasındaki mücadeleyi, ev sahibi 76ers 118-113 kazandı.
76ers'ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons, 31 sayı ve 18 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı. Son periyotta 24 kez serbest atış çizgisine giden 21 yaşındaki basketbolcu, bir çeyrekte en fazla serbest atış kullanan NBA oyuncusu oldu.
25 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid ve 24 sayı, 8 ribaunt üreten Dario Saric, galibiyette önemli rol oynadı.
Wizards cephesinde Kelly Oubre 22 sayı, 7 ribaunt, Bradley Beal ve Jodie Meeks ise 21'er sayıyla mücadele etti.
ALDRIDGE'DNE 41, GORDON'DAN 40 SAYI
San Antonio Spurs, ağırladığı Memphis Grizzlies'i, all-star forveti LaMarcus Aldridge'in 41 sayı, 6 ribauntluk performansı sayesinde 104-95 yendi.
Aaron Gordon, takımı Orlando Magic'in Oklahoma City Thunder'ı 121-108 yendiği karşılaşmada 40 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. Bu sonuçla Magic, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Thunder'da Russell Westbrook'un 37 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Paul George'un 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
KALİFORNİYA DERBİSİ WARRIORS'IN
Kaliforniya eyaleti takımları Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. 109-109'luk skorla uzatmaya giden müsabakayı, 127-123 misafir Warriors kazandı.
Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 13'ü uzatmada 28 sayı atmasının yanı sıra 7 asist ve 5 ribaunt üretti. Kevin Durant 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 20 sayı, Draymond Green ise 15 sayı, 11 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla oynadı.
4 oyuncunun 20 sayı barajını aştığı Lakers'ta Brandon Ingrami, 32 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jordan Clarkson 21 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı, 7 ribaunt ve Julius Randle 20 sayılık katkıda bulundu.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 131-107
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 121-108
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 118-113
New York Knicks-Miami Heat: 115-86
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 126-113
Houston Rockets-Indiana Pacers: 118-97
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 102-120
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 104-109
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 104-95
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 123-127 (uzatmada)
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