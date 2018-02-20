İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, savcılık tarafından sorgusu yapılan şüphelilerden 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.

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