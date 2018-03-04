Çocukları ve torunları ile yaşayan Türkan Uçar, doğumundan önce babası Recep'i kaybetti, 2 yaşındayken de annesi İda tarafından terk edildi. Amcalarının himayesinde yaşayan, Ahmet Uçar'la evlenen ancak resmi nikahı olmayan Türkan ninenin 10 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından da 50 torunu oldu.



"KİMLİK VERSİNLER"



DHA'nın haberine göre, Türkan Nine amcaları tarafından sahiplendiğini ve hala kimliğinin olmadığını söyleyerek, "Küçüktüm, beni annem terk etti ve amcalarım büyüttü. Hiç kimse bana kimlik çıkartmadı. Ben Türküm, hatta herkes beni 'Türkiye' diye tanır. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bana kimlik verilmesini istiyorum, bana ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eder" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.