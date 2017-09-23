Samsun'da Selçuklu Devleti döneminde yapılan ahşap çivisiz cami görenleri hayran bırakıyor.

İHA'nın haberine göre, 20 yıldır caminin din görevlisi olan ve tüm bakımlarıyla ilgilenen Yusuf Kasım Keskin, "Bu cami yapıldıktan 150 yıl sonra gemi korsanları tarafından işgal edilmiş ve tahtalarına balık figürleri gibi çeşitli işlemeler yapılmış. Bu cami tekrar Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri tarafından alınmış.

En eski eserlerden bir tanesi. Ahşap olarak Karadeniz'de ilk kez yapılan mabetlerden bir tanesi. Yaklaşık 8,5 asırlık bir eserdir. Bu caminin iç yapısı insan iskeleti şeklinde yapılmıştır. Bu caminin duvarları bir bütün olarak 7 parça tahtadan inşa edilmiş. Bu bölgede deprem ihtimali yüksek olduğundan o dönemde zelzele rayları koyulmuş caminin yıkılmaması için" dedi.

"BU CAMİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNLARI TARAFINDAN YAPTIRILDI"

Caminin kimler tarafından ve nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler veren Keskin, "O yıllarda yaşamış olan Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Hazretleri var. Kabri Ladik ilçesinde. Bu cami büyük bir ihtimalle bu zat tarafından inşa edilmiş" diye konuştu.

Tamamen ahşaptan yapılmış olan Göğceli Çivisiz Camisi dimdik ayakta tarihe meydana okuyor.