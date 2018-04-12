Yeni kokular denemek isteyenler için HT Cumartesi'de parfüm seçimi için tüyolar kaleme alındı.

1. Parfüm seçerken kendinizi baskı altında hissetmeyin. Teninize ve zevkinize uygun parfüm bulmakta zorlanıyorsanız, yakın çevrenize veya mağaza görevlisine danışın. Hoşlandığınız koku türlerini ve daha önce kullandığınız parfümleri söylerseniz size uygun tavsiyelerde bulunurlar.

DİKKAT KULLANDIĞINIZ PARFÜM SİZİ HASTA EDEBİLİR!

2. Unutmayın, her parfüm her tende farklı kokar. Arkadaşınızda beğendiğiniz bir koku, kendi üzerinizde hoşunuza gitmeyebilir. Bu nedenle, denemeden almayın.

3. Tek bir parfümle yetinmeyin. Üst üste beş gün aynı parfümü kullanırsanız, artık o kokuyu alamaz hale gelirsiniz ve sürmeyi unutmaya başlarsınız. En az üç farklı parfüm kullanın, böylece teninizdeki kokuyu taze tutabilirsiniz.

4. Dergilerden çıkan küçük kart şeklindeki tester’lar, o ürün hakkında fikir verebilir. Ancak size uygun olup olmadığını anlamak için parfümü mutlaka teninize, mesela bileğinize sıkarak deneyin. İlk sıktığınız anda kokuyu doğru alamazsınız, çünkü yoğundur ve bu yüzden de yanıltıcıdır. Gün içinde o yoğunluk azalır ve parfümün özü kalır, bunu dikkate alın.

5. Parfüm denerken gözlerinizle de odaklanın. Bu sizin daha iyi koku almanızı sağlamaz, ama dikkatinizi aldığınız kokuya verir.

6. Parfüm alırken, aynı kokunun yaz için çok kullanışlı olan vücut losyonlarını, kremlerini ve deodorantlarını da ihmal etmeyin.

PARFÜMÜ KALICI YAPMANIN YOLLARI

7. Parfümü abartarak çok sıkmak, yapılan en büyük hatadır. Çünkü bir süre sonra parfümün kokusunu doğru alamazsınız; az mı çok mu sıktığınızı anlayamazsınız. Parfümü bilek içine ve kulak arkasına sıkın, bu bölgeler kokunun yayılmasını kolaylaştırır. Göğüs, kalça ve bacakların üst bölümü de parfüm sürmek için idealdir. Havayla temas etmeyen bu bölgelerde de parfüm uzun süre kalıcılığını korur.

8. Parfümü, şişeyi biraz uzakta tutarak sıkın. Özellikle hassas ciltlere zarar verebileceği için, yüzünüze doğru sıkmayın.