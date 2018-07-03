Mazbatalarını alan milletvekillerinin, TBMM’deki kayıt işlemleri sürüyor. 8 aylık hamile olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kayda 5 yaşındaki kızı Bahar ve milletvekili danışmanı eşi Ali Mert Taşcıer ile geldi. Yıllar önce CHP’den milletvekili adayı bir gazeteci arkadaşının, “Eğer bu ülkede bir gün, parlamentoda hamile bir kadın yemin ederse birçok şey değişecek” dediğini anlatan Taşcıer, “Biz belki birçok şeyi değiştiremedik ama inanıyorum ve umuyorum ilk adımı olacak. Kadınların bu ülkede daha iyi koşullarda yaşaması için mücadelemizin başlangıcı olacak” diye konuştu.

601 kişiyle açılacak denmesi üzerine Taşcıer, “İlk kez kaçak yolcu mu diyelim artık parlamentoya sokacağız” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök TBMM’ye kayıt yaptırmaya 2 yaşındaki torunu Uzay ile geldi. Uzay, dedesi Levent Gök’e uzatılan mikrofonlara ve ses kayıt cihazlarına ilgi göstererek, mikrofonları eline aldı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya kayıt yaptırmaya 1 aylık torunu Lara Açık ile birlikte geldi.