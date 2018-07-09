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Ancak burası bu turizm pastasının içerisinde çok farklı bir potansiyele sahip. Hem mağara hem 10 kilometrelik Gökçeler Kanyonu muhteşem bir parkur. Kanyon içerisinde onlarca yabani hayvan türü, yüzlerce farklı bitki türü ve ağaç türleriyle doğaseverler için de aranan bir yer. İncirliin Mağarası da Bodrum ve Milas'a yakınlığı nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından rahatlıkla gezilip görülecek. Burası turizmcilerin göz bebeği olacak."