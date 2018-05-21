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"KAYA RESİMLERİNİN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Milas Kaymakamı Eren Arslan da Bafa Gölü kenarında bulunan Beşparmak Dağları ve Kapıkırı Mahallesi’nin Milas ve ülkenin önemli doğal güzelliklerinden olduğunu söyledi.

Bölgedeki 8 bin yıllık kaya resimlerinin ziyaretçiler tarafından merakla takip edildiğini, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin bunun için bölgeye geldiğini aktaran Arslan, "Yaklaşık 8 bin yıl öncesine tarihlenen kaya resimlerinin dünyada eşi benzeri yok. Burada savaş sahneleri içermeyen, insanların günlük yaşam aktivitelerini resmeden, erkek, kadın ve çocuk figürlerinin bolca kullanıldığı resimlerin bu anlamda da bir başka benzeri, örneği şimdiye kadar yeryüzünde keşfedilmemiş." diye konuştu.