8. Gün dizisi bu akşam atv'de başlıyor. Yayın hayatına başlayacak olan 8. Gün dizisinde yer alan Musa Uzunlar, Hayati karakterini canlandıracak. İzleyiciler ise, 8. Gün dizisinin Hayati'si Musa Uzunlar hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki 8. Gün Hayati kimdir? Musa Uzunlar kimdir?

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

Musa Uzunlar, 22 Nisan 1959 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun olarak tamamlayan Musa Uzunlar, daha sornasında Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı.

Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Uzunlar, Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon, Ankara ve İstanbul'da oyunlar yönetti. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları, Eskişehir Tiyatro Anadolu, Yeditepe Oyuncuları, Abdullah Şahin/Nokta Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Ankara Maliye Tiyatrosu, Tiyatro Adam gibi topluluklarda ve Makedonya Üsküp Halklar Tiyatrosu ile Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'da yönetmenlik yaptı.

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender karakterine can vermiş ve oldukça tanınan bir isim olmuştur. Ardından Kurtlar Vadisi Gladio adlı sinema filminde yine İskender karakterini canlandıran ve başrol oyuncu olan Musa Uzunlar, son olarak Poyraz Karayel dizisinde Bahri Umman karakterini canlandırmıştır.

Musa Uzunlar, 8. Gün dizisinde de Hayati karakterini canlandıracak.

8. GÜN HAYATİ KİMDİR?

Hayati, hayata bir sıfır yenik başlayanlardan... Yokluk içinde büyümüş, okuyamamış. Çocuk yaşta çalışmak, ailesine bakmak zorunda kalmış. Hayatın ondan esirgediğini sonra kendi almaya daha çocuk yaşlarda karar verir. Hayati zekasına her zaman çok güvenmiştir. İlk mesleği dolandırıcılık da olsa hiçbir zaman güvenilmez biri olmamıştır. Sözüne sadıktır. Şimdilerdeyse, hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır Hayati'nin.Görev icabı yaşar ama onu da becerememiştir ya... Ölümcül hastalığı kapıda olsa da bu umurunda bile değildir Hayati'nin. Biriyle ne yakın bir ilişkisi, ne de duygusal bir bağı vardır.

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