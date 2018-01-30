8. Gün ilk fragmanı yayınlandı. Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üstüne çeken 8. Gün'ün yapımcılığını ise Ay Yapım üstlendi. 8. Gün atv ekranlarında yayınlanacak. "8. Gün"ün oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacağa benziyor.

8. GÜN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

8. GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Çok yakında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor.

8. GÜN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı "8. Gün"ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar. 8. Gün, ölen annesinin ürettiği yazılımın peşine düşen karanlık adamlarla karşı karşıya gelen Bahar’ın değişen hayatını konu alıyor.

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