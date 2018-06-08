Antalya iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 24. orucunu tutan Antalyalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 8 Haziran'da Antalya'da iftar saat kaçta? İşte Antalya iftar vakti...

ANTALYA İFTAR VAKTİ 2018

Antalyalılar 8 Haziran 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 24. orucu için saat 03.47'ye kadar sahur yaptı. Antalyalılar akşam saat 20.22'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Antalyalılar yarın (9 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.47'ye kadar sahur yapacak.

ANTALYA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!

AYET

"Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin."

Fussilet, 30

HADİS

Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.

Abdullah İbni Abbâs ANTALYA İMSAKİYESİ GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:06 05:42 13:00 16:47 20:05 21:35 2 17.05.2018 Perşembe 04:05 05:41 13:00 16:47 20:06 21:36 3 18.05.2018 Cuma 04:04 05:41 13:00 16:48 20:07 21:37 4 19.05.2018 Cumartesi 04:03 05:40 13:00 16:48 20:08 21:38 5 20.05.2018 Pazar 04:02 05:39 13:00 16:48 20:09 21:39 6 21.05.2018 Pazartesi 04:00 05:38 13:00 16:48 20:09 21:40 7 22.05.2018 Salı 03:59 05:38 13:00 16:48 20:10 21:42 8 23.05.2018 Çarşamba 03:58 05:37 13:00 16:49 20:11 21:43 9 24.05.2018 Perşembe 03:57 05:36 13:00 16:49 20:12 21:44 10 25.05.2018 Cuma 03:56 05:36 13:00 16:49 20:12 21:45 11 26.05.2018 Cumartesi 03:56 05:35 13:00 16:49 20:13 21:46 12 27.05.2018 Pazar 03:55 05:35 13:00 16:49 20:14 21:47 13 28.05.2018 Pazartesi 03:54 05:34 13:01 16:49 20:15 21:48 14 29.05.2018 Salı 03:53 05:34 13:01 16:50 20:15 21:49 15 30.05.2018 Çarşamba 03:52 05:33 13:01 16:50 20:16 21:50 16 31.05.2018 Perşembe 03:52 05:33 13:01 16:50 20:17 21:51 17 01.06.2018 Cuma 03:51 05:33 13:01 16:50 20:17 21:52 18 02.06.2018 Cumartesi 03:50 05:32 13:01 16:51 20:18 21:53 19 03.06.2018 Pazar 03:50 05:32 13:01 16:51 20:19 21:54 20 04.06.2018 Pazartesi 03:49 05:32 13:02 16:51 20:19 21:55 21 05.06.2018 Salı 03:48 05:31 13:02 16:51 20:20 21:56 22 06.06.2018 Çarşamba 03:48 05:31 13:02 16:51 20:21 21:56 23 07.06.2018 Perşembe 03:48 05:31 13:02 16:52 20:21 21:57 24 08.06.2018 Cuma 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:58 25 09.06.2018 Cumartesi 03:47 05:31 13:02 16:52 20:22 21:59 26 10.06.2018 Pazar 03:46 05:31 13:03 16:52 20:23 21:59 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:46 05:31 13:03 16:53 20:23 22:00 28 12.06.2018 Salı 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01 29 13.06.2018 Çarşamba 03:46 05:30 13:03 16:53 20:24 22:01 30 14.06.2018 Perşembe 03:46 05:30 13:03 16:53 20:25 22:02 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:23

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER