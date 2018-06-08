İstanbullular bugün 24. orucunu, akşam ezanının okunması ile birlikte açacak. 18 saate yakın oruç tutan İstanbullularda Ramazan bayramı heyecanı da başladı. Son oruçların tutulmasının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bugün için merak edilen soruların başında "İstanbul'da iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İmsak saat kaçta?" soruları geliyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ - 8 HAZİRAN

İstanbullular bu gece saat 03.27'ye yaptığı sahurun ardından tutmaya başladığı orucu akşam saat 20.41'de okunacak akşam ezanıyla birlikte yapılacak iftarla birlikte açacak. İstanbullular yarın (9 Haziran) oruç tutmak için gece 03.26'ya kadar sahur yapacak.

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

AYET

Erkek ya da kadin, inanmis olmasi yaninda bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç süphesiz ari duru, hos bir hayat tattiracagiz; ve yine süphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel sey neyse ona göre ödüllendirecegiz.

Hac2, 31

HADİS

"Allaha ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allaha ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allaha ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun"

Buhârî ve Müslim

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:52 05:39 13:06 17:01 20:22 22:01 2 17.05.2018 Perşembe 03:50 05:38 13:07 17:01 20:23 22:03 3 18.05.2018 Cuma 03:49 05:37 13:07 17:02 20:24 22:04 4 19.05.2018 Cumartesi 03:47 05:36 13:07 17:02 20:25 22:06 5 20.05.2018 Pazar 03:46 05:35 13:07 17:02 20:26 22:07 6 21.05.2018 Pazartesi 03:45 05:34 13:07 17:02 20:27 22:09 7 22.05.2018 Salı 03:43 05:34 13:07 17:03 20:28 22:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:42 05:33 13:07 17:03 20:29 22:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:41 05:32 13:07 17:03 20:30 22:13 10 25.05.2018 Cuma 03:39 05:31 13:07 17:04 20:31 22:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:38 05:31 13:07 17:04 20:32 22:16 12 27.05.2018 Pazar 03:37 05:30 13:07 17:04 20:32 22:17 13 28.05.2018 Pazartesi 03:36 05:29 13:07 17:04 20:33 22:18 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:29 13:07 17:05 20:34 22:20 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 20 04.06.2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 22 06.06.2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 23 07.06.2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 24 08.06.2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 25 09.06.2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 26 10.06.2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 28 12.06.2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 29 13.06.2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 30 14.06.2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:17

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