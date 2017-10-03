8 kadından 1’i meme kanseri

Türk Kanser Derneği, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında dün İstanbul’daki Sait Halimpaşa Yalısı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; toplantıda yaptığı konuşmada meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını belirten Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman şu ifadeleri kullandı: “Sloganımız, ‘Bana olmaz deMEMEli, Meme Kanserine Dur.’ Biz dernek olarak farkındalığı artırmak için bir çok proje yürütüyoruz. Sürekli tekrarladığımız bir şey var. Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Dünyada her yıl 400 bin kadın meme kanseri yüzünden hayatını kaybediyor. Bugün, her 8 kadından 1’ine meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu da çok yüksek bir oran olarak kabul ediliyor. Meme kanseri, tedaviye yüzde 100 cevap veren bir kanser türü. Ancak, erken teşhis edildiğinde!”