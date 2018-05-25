Freeman hakkındaki iddialarla ilgili haber yapan CNN’e konuşan ve geçmişte ünlü aktörle film setleri ile reklam kampanyalarında çalışan 8 kadın, uğradıkları tacizi anlattı. Haberde bazı görgü tanıklarının anlatımlarına da yer verildi.

80 yaşındaki Freeman ise yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını ve davranışlarının ‘cinsel’ niyet taşımadığını belirterek, bu davranışlar nedeniyle rahatsızlık yaşamış olabilecek herkesten özür diledi.

Toplam 50 yıllık kariyerine 100’den fazla film sığdıran aktör, 2005’te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görülmüştü.