8 Mart Dünya Kadınlar Günü: İspanya'da kadınlar grevde

İspanya'da kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde greve gitti. Kadın işçiler, cinsiyet eşitsizliğini ve cinsel ayrımcılığı protesto ediyor. Organizatörler greve 5 milyondan fazla kadının katıldığını açıkladı.

24 saatlik greve 10 sendika ve İspanya'nın önde gelen bazı kadın siyasetçileri de destek veriyor.

Grev kapsamında İspanya çapında 120'ye yakın gösteri düzenleniyor.

Yürüyüşlerde, "Eğer biz durursak, dünya durur" sloganları atıldı.

Greve katılan kadınlar, kendilerine erkekler ile aynı ücretin ödenmesini istiyor, "cinsel sömürü düzeninin" son bulmasını talep ediyor, kadına karşı şiddetin son bulması gerektiğini vurguluyor.

Organizatörler kadınlardan bugün çalışmamalarının yanı sıra harcama da yapmamalarını istedi.

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia

İspanya'da "feminist grev" kapsamında 200'den fazla yerde düzenlenen eylemlerin yapıldığı kentler arasında başkent Madrid, Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona, Bask Özerk Bölgesi'nin başkenti Bilbao ve Valencia da bulunuyor.

Barcelona'da, kadın protestocuların bazı anayolları kapatmalarının önlenmesi için polisten destek istendi.

Ancak kentte buna karşın kadınlar bazı bölgeleri trafiğe kapattı.

İspanya'da bugün toplu taşıma araçları daha az sefer yapıyor.

Grev ve eylemler, havayolu taşımacılığını da olumsuz etkiledi.

- Reuters Grev ve eylemler günün ilk saatlerinde tencere ve tava sesleri eşliğinde başladı

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'in kamuoyu araştırması, halkın yüzde 82'inin grevi desteklediğini gösterdi.

Halkın yüzde 76'sı da, İspanya'da kadınların, erkeklerden çok daha zor şartlar altında yaşadıklarını düşünüyor.

İktidar partisi greve karşı

İspanya'da iktidardaki muhafazâkar Halk Partisi greve karşı çıkıyor. Partiye göre grev kararını alanlar, "gündelik hayatlarında çeşitli problemlerle yüzleşen gerçek kadınlar değil feminist elitler".

Tarım Bakanı Isabel García Tejerina ve Madrid Bölgesi Başkanı Cristina Cifuentes ise kadınların kapasitesini göstermek için bugün daha fazla mesai yapacaklarını açıkladı.

Ünlü İspanyol aktris Penelope Cruz ise bugün planladığı tüm etkinlikleri iptal etti ve "aile içi greve" gittiğini duyurdu.

- Getty Images Penelope Cruz ve eşi Javier Bardem

Madrid ve Barcelona Belediye Başkanları Manuela Carmena ve Ada Colau da grevi destekliyor.

- EPA Bilbao'da düzenlenen gösteri

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