HT Magazin'de yer alan habere göre, 8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri adayları belli oldu.



Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan ödüllerle ilgili konuşan Kerem Alışık, “Ödüle aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum” dedi.



Ödüller, 26 Mart’ta Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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