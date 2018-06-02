8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

Van Gölü'nün tuzlu ve yüksek derecede sodalı sularında yaşayabilen ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. İnci kefali bu göç sırasında martılarla mücadele etmek zorunda kalıyor. İşte martılarla inci kefalinin nefes kesen mücadelesi...